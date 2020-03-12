Глава МИД Польши заявил о готовности к улучшению отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страна готова работать с Россией по «историческому примирению» и улучшать контакт между Москвой и Варшавой. Он выразил надежду на скорую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и возобновление диалога. Глава польского МИД также отметил, что между Россией и Польшей как соседями должно быть сотрудничество и доброжелательные отношения.





«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — сказал Чапутович в интервью РБК.





Министр подчеркнул, что для возобновления совместной работы по историческим фактам нет никаких условий, кроме готовности Москвы вернуться к этому формату. «Надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники. Надеюсь, что нам удастся наладить работу [совместных] групп таких специалистов», — уточнил он.





Чапутович пояснил, что Варшава сейчас настороженно относится к России, поскольку не одобряет внешнюю политику Москвы. «Мы видим, что Россия применяет военную силу и не соблюдает международное право. В 2008 году Россия проявила агрессию по отношению к Грузии, в 2014 году — к Украине, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия в Донбассе. <...> Надо отметить, что текущая политика России является неприемлемой», — сказал министр.





Польша ставит одной из своих задач улучшение отношений с Россией, поскольку страны являются соседями и партнерами в торговле, отметил Чапутович. Он назвал хорошим примером сотрудничества совместное облагораживание регионов на границе Польши и Калининградской области РФ.





Также министр выразил надежду на скорую встречу со своим российским коллегой. «Я уже говорил, что охотно встречусь с министром Лавровым, если будет такая возможность. <...> [Но договоренностей] на данной стадии нет», — уточнил он. Чапутович допустил проведение переговоров с Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май. «Есть еще время, чтобы договориться», — полагает глава польского МИД.





В середине февраля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения между Москвой и Варшавой переживают худший кризис со времен окончания Второй мировой войны. Он отметил, что обострение ситуации также связано с крупнейшим конфликтом XX века — у Москвы и Варшавы разные точки зрения на историю войны. По мнению дипломата, польские политики в данный момент пытаются подогнать толкование конфликта под современные проблемы, тем самым ухудшая диалог с российской стороной.