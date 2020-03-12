Новости
Новости
St
Певец Вакарчук покинул пост главы украинской партии «Голос»
Новости

Певец Вакарчук покинул пост главы украинской партии «Голос»

Движение возглавила депутат Верховной рады Кира Рудик

Движение возглавила депутат Верховной рады Кира Рудик Фото: © GLOBAL LOOK press / Nadezhda Lebedeva
Фото: © GLOBAL LOOK press / Nadezhda Lebedeva

Депутат Верховной рады Украины, музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на пост руководителя депутата Рады Киру Рудик. Музыкант добавил, что продолжит развивать политическое объединение. Вакарчук создал партию перед парламентскими выборами в мае 2019 года, ей удалось набрать 5,82% голосов и получить 20 мест в Раде. 


«Кира Рудик олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. Вместе — сила!» — написал музыкант в Facebook.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Вакарчук заявил, что украинские власти «под видом новых лиц» продвигают старые. По его словам, «Голос» своим примером демонстрирует противоположное — «выводит на лидерские позиции новых профессиональных людей». «Я, как лидер, буду дальше развивать партию. Моя миссия — и дальше проводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением», — добавил он.


27 февраля партия «Голос» представила план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. В этой стратегии говорится, что минские соглашения «убивают украинцев», создавая иллюзию движения к миру. Поэтому, как считают в партии, план в первую очередь должен включать в себя прекращение огня по всей линии фронта. Срок реализации стратегии, по ожиданиям соратников Вакарчука, составляет семь лет.


16 мая 2019 года Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос» и анонсировал, что она будет противостоять «экзистенциальной угрозе» со стороны России. Говорилось, что в основе экономической политики «Голоса» будет лежать «правильный рынок труда», человекоцентричность и сильная экономика для граждан.


#верховная рада #вакарчук #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии