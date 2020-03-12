Певец Вакарчук покинул пост главы украинской партии «Голос»

Вакарчук заявил, что украинские власти «под видом новых лиц» продвигают старые. По его словам, «Голос» своим примером демонстрирует противоположное — «выводит на лидерские позиции новых профессиональных людей». «Я, как лидер, буду дальше развивать партию. Моя миссия — и дальше проводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением», — добавил он.





27 февраля партия «Голос» представила план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. В этой стратегии говорится, что минские соглашения «убивают украинцев», создавая иллюзию движения к миру. Поэтому, как считают в партии, план в первую очередь должен включать в себя прекращение огня по всей линии фронта. Срок реализации стратегии, по ожиданиям соратников Вакарчука, составляет семь лет.





16 мая 2019 года Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос» и анонсировал, что она будет противостоять «экзистенциальной угрозе» со стороны России. Говорилось, что в основе экономической политики «Голоса» будет лежать «правильный рынок труда», человекоцентричность и сильная экономика для граждан.