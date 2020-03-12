«Торгаши — жулики»: Путин присоединился к «мнению народа»

Отвечая на вопрос, считает ли он бизнесменов жуликами по определению, Путин сказал: «Ну, вы знаете, <...> под этим есть определенные основания, вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые годы был связан с торговлей». Он выразил мнение, что в нулевых годах этого века малый бизнес работал по схеме «купил подешевле — продал подороже».





Журналист Андрей Ванденко уточнил, считает ли Путин жуликами «торгашей». «В сознании народа, мы же так говорим. Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать... Мы все так думаем», — ответил президент.





Глава государства напомнил, что в странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес выполняет не только торговую функцию, но и работает в сферах обслуживания и производства. «Вот мы сейчас что делаем? Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счет идет на триллионы уже. И реально это заработало. Вот это заработало. И у нас начала меняться структура малого бизнеса», — уточнил он.





Путин также назвал жуликом Михаила Ходорковского, осужденного по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Президент подчеркнул, что сотрудники службы безопасности ЮКОСа были замешаны в убийствах, хотя причастность к этому Ходорковского никогда не была установлена. «Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — пояснил он.





Сейчас Россия испытывает отток капитала, признал глава государства. По его мнению, чтобы обеспечить приток инвестиций в РФ, необходимо обеспечить стабильные «правила игры» и защиту вкладов и вкладчиков. «Людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», — заключил он.





Путин не раз призывал перестать «кошмарить» предпринимателей. Так, 20 февраля 2019 года в ходе выступления перед Федеральным собранием президент заявил, что давление силовых структур на бизнес в России необходимо снизить и что предприниматели не должны постоянно «ходить под статьей», подвергаясь риску уголовного или административного наказания. Также глава государства в 2019 году предложил отменить действие устаревших правительственных актов советского периода в сфере контроля и надзора. Оставить следует те, отметил глава государства, которые соответствуют современным требованиям. Этот механизм получил название «регуляторная гильотина». Реформа должна быть завершена к 1 января 2021 года.