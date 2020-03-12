Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии

«Мы будем сдавать анализы, наблюдаться у врачей и самоизолируемся на столько, на сколько требуется для здоровья и безопасности окружающих. Будем держать в курсе новостей. Берегите себя!» — добавил актер.





Киностудия Warner Bros. сообщила, что сотрудничает с австралийскими властями, чтобы установить, кто мог контактировать с заболевшим актером. «Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает над нашими фильмами по всему миру», — процитировало заявление киностудии Reuters. В фильме о Пресли Хэнкс исполняет роль менеджера певца Тома Паркера.





Кроме того, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила, что временно прекращает сезон. Решение было принято после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера выявили коронавирус, пишет The Washington Post.





В Австралии выявили 128 случаев заражения новым коронавирусом, от вируса умерли три человека, сообщило издание The Sydney Morning Herald.





12 марта президент США Дональд Трамп объявил , что Соединенные Штаты закрывают границы для иностранцев, прибывающих из европейских стран. По его словам, эта мера необходима для борьбы с распространением коронавируса. Попасть в США смогут только возвращающиеся домой американцы, а также граждане Великобритании. Запрет будет действовать в течение месяца с 13 марта.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека.