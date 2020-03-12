Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии

63-летний американский актер Том Хэнкс рассказал в соцсетях, что он вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом. Сейчас оба находятся в Австралии, куда они приехали для съемок фильма об актере и певце Элвисе Пресли. Супруги пожаловались на слабость и боли в теле.
«Мы почувствовали усталость, как при простуде, и боли в теле. У Риты был озноб, который то приходил, то уходил. Еще немного лихорадило. <...> Мы сдали анализы на коронавирус и они были положительные», — написал Том Хэнкс в Instagram.
«Мы будем сдавать анализы, наблюдаться у врачей и самоизолируемся на столько, на сколько требуется для здоровья и безопасности окружающих. Будем держать в курсе новостей. Берегите себя!» — добавил актер.
Киностудия Warner Bros. сообщила, что сотрудничает с австралийскими властями, чтобы установить, кто мог контактировать с заболевшим актером. «Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает над нашими фильмами по всему миру», — процитировало заявление киностудии Reuters. В фильме о Пресли Хэнкс исполняет роль менеджера певца Тома Паркера.
Кроме того, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила, что временно прекращает сезон. Решение было принято после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера выявили коронавирус, пишет The Washington Post.
В Австралии выявили 128 случаев заражения новым коронавирусом, от вируса умерли три человека, сообщило издание The Sydney Morning Herald.
12 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты закрывают границы для иностранцев, прибывающих из европейских стран. По его словам, эта мера необходима для борьбы с распространением коронавируса. Попасть в США смогут только возвращающиеся домой американцы, а также граждане Великобритании. Запрет будет действовать в течение месяца с 13 марта.
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека.