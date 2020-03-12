Доллар стал выше 74 рублей после объявления пандемии коронавируса

Российский фондовый рынок второй раз за неделю отметился снижением ключевых индексов на фоне заявления Всемирной организации здравоохранения ситуации, что ситуацию с коронавирусом нового типа можно назвать пандемией, а также закрытия США границ для иностранцев, прибывающих из европейских стран. Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:12 мск падал на 4,46% — до 2381,82 пункта, что стало минимальным значением с января 2019 года, а индекс РТС снижался на 7% — до 1010,13 пункта.





Как следует из данных Мосбиржи, российская валюта дешевеет к американской и европейской. Курс доллара, по состоянию на 11:12 мск подорожал до 74,14 рублей (+1,19%), евро вырос до 83,87 (1,71%). Это случилось впервые с марта 2016 года.





На торгах в «красной зоне» располагаются акции «Мечела» (-9%), ОВК (-7,9%), «Аэрофлота» (-7,6%), «М.Видео» (-7,2%), ТМК (-7%), АФК «Системы» (-6,8%), «Ростелекома» (-6,7%), «Русгидро» (-5,9%), Интер РАО (-5,2%), ФСК ЕЭС (-5,1%), «Лукойла» (-4,6%), «Магнита» (-4,3%), «Роснефти« (-3,8%), «Газпрома» (-2,9%). Ценные бумаги Сбербанка теряют порядка 4,6%, ВТБ — 4,5%. В то же время отмечается рост акций «Акрона» (+1,3%), Polymetal (+0,3%) и «Сургутнефтегаза» (+1,9%).





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