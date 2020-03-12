Активисты предложили Минприроды создать должность омбудсмена по экологии

«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) предложило Минприроды учредить должность омбудсмена по защите окружающей среды в каждом из 12 макрорегионов РФ. Выбранные на эти посты должны будут заниматься контролем экологии в областях, а также способствовать реализации нацпроекта «Экология». Инициаторы полагают, что регионам необходимо сотрудничать между собой в решении экологических задач и координировать усилия на всех уровнях.





«Сегодня реализация задач экологической политики России неотделима от региональной повестки. При этом картина экологического поведения наших регионов очень разная. В этой связи мы предлагаем усилить межрегиональное сотрудничество. Сделать это необходимо на уровне саморегуляциии субъектов», — говорится в обращении члена Центрального совета ВООП Тимура Усманова к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину (есть в распоряжении Daily Storm).





Эколог пояснил, что внутри макрорегионов должны быть выбраны благополучные экологически регионы-кураторы, которые будут отслеживать решения по защите окружающей среды и обмениваться ими с другими субъектами РФ. «Например, Калужская область, где сконцентрировано много производств, может обмениваться успешными практиками с Иркутской, а Ульяновская — с Оренбургской», — приводит пример Усманов.





Для координации деятельности экологов предлагается ввести должность омбудсмена по вопросам экологии в каждом из 12 макрорегионов. «На наш взгляд, должность эта должна быть выборной, а назначаться на нее будут общественники-экологи. Это должен быть независимый арбитр, имеющий опыт правозащитной деятельности <...> Для координации работы такая должность может появиться и на федеральном уровне», — полагают в ВООП.





Активисты также предложили Минприроды проработать дорожную карту такого проекта и задать мероприятия по улучшению экологии России. «Надеемся, что проработка нашей инициативы позволит подписать «Экологическую хартию регионов» — стратегический документ, способный усилить защиту окружающей среды и качество жизни наших граждан на местах», — заключили в ВООП.





В середине января Счетная палата сообщила, что по итогам 2018 года в 46 городах России были зафиксированы высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха. Аудиторы также указали на недочеты нацпроекта «Экология», отметив, что из 12 промышленных городов, в которых планируется снизить вредные выбросы к 2024 году, в пяти населенных пунктах низкий уровень загрязнения воздуха.