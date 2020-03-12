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Активисты предложили Минприроды создать должность омбудсмена по экологии
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Активисты предложили Минприроды создать должность омбудсмена по экологии

По мнению общественников, регионы должны активнее сотрудничать между собой

«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) предложило Минприроды учредить должность омбудсмена по защите окружающей среды в каждом из 12 макрорегионов РФ. Выбранные на эти посты должны будут заниматься контролем экологии в областях, а также способствовать реализации нацпроекта «Экология». Инициаторы полагают, что регионам необходимо сотрудничать между собой в решении экологических задач и координировать усилия на всех уровнях.


«Сегодня реализация задач экологической политики России неотделима от региональной повестки. При этом картина экологического поведения наших регионов очень разная. В этой связи мы предлагаем усилить межрегиональное сотрудничество. Сделать это необходимо на уровне саморегуляциии субъектов», — говорится в обращении члена Центрального совета ВООП Тимура Усманова к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину (есть в распоряжении Daily Storm).


Эколог пояснил, что внутри макрорегионов должны быть выбраны благополучные экологически регионы-кураторы, которые будут отслеживать решения по защите окружающей среды и обмениваться ими с другими субъектами РФ. «Например, Калужская область, где сконцентрировано много производств, может обмениваться успешными практиками с Иркутской, а Ульяновская — с Оренбургской», — приводит пример Усманов.


Для координации деятельности экологов предлагается ввести должность омбудсмена по вопросам экологии в каждом из 12 макрорегионов. «На наш взгляд, должность эта должна быть выборной, а назначаться на нее будут общественники-экологи. Это должен быть независимый арбитр, имеющий опыт правозащитной деятельности <...> Для координации работы такая должность может появиться и на федеральном уровне», — полагают в ВООП.


Активисты также предложили Минприроды проработать дорожную карту такого проекта и задать мероприятия по улучшению экологии России. «Надеемся, что проработка нашей инициативы позволит подписать «Экологическую хартию регионов» — стратегический документ, способный усилить защиту окружающей среды и качество жизни наших граждан на местах», — заключили в ВООП.


В середине января Счетная палата сообщила, что по итогам 2018 года в 46 городах России были зафиксированы высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха. Аудиторы также указали на недочеты нацпроекта «Экология», отметив, что из 12 промышленных городов, в которых планируется снизить вредные выбросы к 2024 году, в пяти населенных пунктах низкий уровень загрязнения воздуха.


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#вооп #кобылкин #экология #россия
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