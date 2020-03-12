РБК: На военном заводе в Подольске производили контрафактный алкоголь

Полицейские обнаружили оборудование для производства контрафактного алкоголя элитных марок на территории режимного патронного завода в Подольске. На предприятии нелегально работали мигранты из Средней Азии. Нелегальную продукцию складировали как в самом Подольске, так и в Чехове и Переславле-Залесском. Один из складов находился по соседству с местными отделами полиции и Следственного комитета. Об этом рассказали два источника РБК в ГУ МВД по Московской области.
«Работали по ночам, питание для мигрантов загружали через крышу ангара. Днем все склады были опечатаны, рабочие проживали там неделями», — заявил источник РБК.
Рабочих завозили на завод в опечатанных фурах, в которых, по накладным, были продукты. По словам источника, с завода грузовики вывозили контрафактный алкоголь марок Chivas Regal, Remi Martin, Beluga и других.
«На чеховском складе мигранты не проживали, они приходили туда каждое утро на работу, — рассказал источник в полиции. — Фуры с контрафактным алкоголем разгружали в дневное время под окнами полиции». На складе работали около 60 мигрантов.
Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) и по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции). Общая стоимость изъятого алкоголя составила примерно полмиллиарда рублей. Источник РБК в главке МВД по Московской области рассказал, что дело находится на контроле руководителя областной полиции Виктора Паукова.
Правоохранители раскрыли производство контрафакта случайно, благодаря расследованию другого дела: поножовщины между гражданами Таджикистана и Узбекистана, которая произошла на территории патронного завода в Подольске: «Сотрудники спецполиции расследовали уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью (статья 111 УК). Приезжий из Таджикистана нанес ножевые ранения двум гражданам Узбекистана». При этом собеседник РБК в полиции отметил, что «предприятие является режимным объектом и входит в зону ответственности спецполиции», а значит, не имеет права сдавать помещения в аренду.
Климовский специализированный патронный завод имени Ю.В. Андропова выпускает патроны к отечественным пистолетам и автоматам, а также пистолеты ограниченного поражения «Восток».
В начале января в городском округе Подмосковья Раменское произошел пожар в бытовках тепличного комплекса, на территории которого, предположительно, нелегально работали граждане Вьетнама. На месте пожара обнаружены тела восьми неустановленных лиц, добавили в СКР, еще один человек госпитализирован в городскую больницу. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.