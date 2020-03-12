РБК: На военном заводе в Подольске производили контрафактный алкоголь

Полицейские обнаружили оборудование для производства контрафактного алкоголя элитных марок на территории режимного патронного завода в Подольске. На предприятии нелегально работали мигранты из Средней Азии. Нелегальную продукцию складировали как в самом Подольске, так и в Чехове и Переславле-Залесском. Один из складов находился по соседству с местными отделами полиции и Следственного комитета. Об этом рассказали два источника РБК в ГУ МВД по Московской области.





«Работали по ночам, питание для мигрантов загружали через крышу ангара. Днем все склады были опечатаны, рабочие проживали там неделями», — заявил источник РБК.





Рабочих завозили на завод в опечатанных фурах, в которых, по накладным, были продукты. По словам источника, с завода грузовики вывозили контрафактный алкоголь марок Chivas Regal, Remi Martin, Beluga и других.