СКР опубликовал видео с места пожара в тепличном комплексе в Подмосковье

В СКР также отметили, что факту смерти восьми человек в результате пожара в тепличном комплексе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двух и более лицам). «По данным следствия, 7 января 2020 года на территории частного тепличного комплекса в деревни Малышево городского округа Раменское произошло возгорание временных самовольно построенных бытовок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.





На месте пожара обнаружены тела восьми неустановленных человек, добавили в СКР, еще один госпитализирован в городскую больницу. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.





Источники ТАСС в силовых структурах Московской области уточнили, что причиной пожара в бытовках могло стать короткое замыкание. «Очаг возгорания уже установлен», — рассказал агентству собеседник.





По его словам, погибшие являются рабочими-мигрантами из Вьетнама и сейчас устанавливается, легально ли они находились в России. Их тела были обнаружены под обрушившимся навесом. Собеседник отметил, что земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров принадлежит на правах частной собственности гражданину Азербайджана.





Информация о пожаре в бытовках тепличного комплекса в одной из деревень Раменского района Московской области поступила в МЧС утром 7 января около 05:00 мск. Локализовать пожар удалось к 05:30, а ликвидировать открытое горение – к 06:05. Для борьбы с огнем привлекался 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС две машины и семь сотрудников ведомства. Под завалами спасатели обнаружили восемь тел погибших, еще одни человек был госпитализирован в районную больницу.