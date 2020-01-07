Путин поздравил Себастьяна Курца с вступлением в должность канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин поздравил Себастьяна Курца со вступлением в должность канцлера Австрии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат отметил, что с «большим удовольствием присоединяется к этим поздравлениям».
«Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — процитировал телеграмму Любинский.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен 7 января привел к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Он возглавил правительство в коалиции с партией «Зеленые» после победы на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) страны в конце сентября 2019 года.
Политический скандал в Австрии, приведший к отставке кабинета министров Себастьяна Курца и досрочным выборам в Национальный совет, вспыхнул после публикации в мае 2019-го видео, снятого скрытой камерой на Ибице. На записи бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной возможность получения поддержки на парламентских выборах 2017 года в обмен на доступ к госконтрактам. Верховная прокуратура Австрии изучила запись и не нашла повода для расследования против экс-вице-канцлера.