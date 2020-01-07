Путин поздравил Себастьяна Курца с вступлением в должность канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин поздравил Себастьяна Курца со вступлением в должность канцлера Австрии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат отметил, что с «большим удовольствием присоединяется к этим поздравлениям».





«Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — процитировал телеграмму Любинский.