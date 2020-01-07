Путин 8 января посетит Стамбул, где примет участие в запуске «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин 8 января совершит рабочую поездку в Турцию, где примет участие в запуске газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также планирует обсудить с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.





«8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», — говорится на сайте Кремля.





В ходе визита Путина в Турцию запланирована встреча президента России с Эрдоганом. На переговорах стороны обсудят дальнейшее развитие российско-турецкого сотрудничества и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Сирии и Ливии.





Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его протяженность составляет 930 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Первые поставки российского газа по трубопроводу в Болгарию начались 1 января 2020 года, а с 5 января голубое топливо поступает в Грецию и Северную Македонию. Торжественный запуск газопровода запланирован на 8 января в столице Турции Стамбуле. На церемонии обещали присутствовать Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.