Страны Европы начали выводить своих военных из Ирака

Власти Германии и Словакии в целях безопасности выводят своих военных из Ирака на фоне обострения ситуации после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает чешская газета IDnes. По ее данным, германский Минобороны перебросит часть своих войск в Иорданию и Кувейт.





Оборонное ведомство и МИД Германии поставили в известность о решении вывести часть войск из Ирака немецкий парламент поздним вечером 6 января, утверждает IDnes. В настоящий момент в составе контингента НАТО в Ираке находится около 120 немецких военнослужащих.





В письме немецким законодателям упоминается «временное сужение» военного присутствия немецких военных в Ираке. В основном это должно касаться двух мест - Багдада и базы Таджи к северу от иракской столицы. «Размещенные здесь войска вскоре будут переведены в Иорданию и Кувейт», - приводит издание выдержку из письма министерств в Бундестаг.





Эвакуировать своих военных инструкторов, работающих в Ираке в рамках учебной программы НАТО, готовятся и власти Словакии. Об этом заявил спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Однако, по словам премьер-министра Питера Пеллегрини, данное решение будет принято после консультаций с союзниками.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани — за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что подготовлено 13 сценариев мести США, самый слабый из которых «может стать историческим кошмаром для американцев».