Путин и Асад провели переговоры на командном пункте ВС РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин 7 января провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом на командном пункте группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Позднее состоялась двусторонняя встреча российской и сирийской делегаций.
«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска, - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента.
Песков добавил, что в командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — уточнил он.
Глава пресс-службы Кремля отметил, что после встречи президентов России и Сирии состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. «В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», - сказал Песков.
По его словам, Путин, проезжая из аэропорта в командный пункт, отметил, что на улицах Дамаска «невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни». Далее в программе пребывания российского лидера в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Путин прилетел в Сирию на борту самолета специального назначения - пункта управления ТУ 214 ПУ СБУС RA64529.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина 8 января в Турцию. В ходе рабочей поездки российский лидер встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств планируют обсудить ситуацию в Сирии и Ливии. Кроме того, Путин примет участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».