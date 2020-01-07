Путин и Асад провели переговоры на командном пункте ВС РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин 7 января провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом на командном пункте группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Позднее состоялась двусторонняя встреча российской и сирийской делегаций.





«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска, - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента.