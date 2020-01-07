ЕС осудил вмешательство Турции в военный конфликт в Ливии

Евросоюз осудил вмешательство Турции в вооруженный конфликт в Ливии, заявил по итогам встречи с министрами иностранных дел Германии, Великобритании, Италии и Франции по Ливии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель призывает противоборствующие стороны прекратить насилие и сесть за стол переговоров.





«Мы призываем немедленно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство. Ясно, что когда я говорю о внешнем вмешательстве, то я имею в виду решение Турции [о вводе войск в Ливию], которое мы отклоняем и которое вызывает наше беспокойство», — цитирует ТАСС главу европейской дипломатии.





Боррель подчеркнул, что Евросоюз призывает к дипломатическому решению вооруженного конфликта, поскольку продолжение насилия не решает конфликт, а только усиливает страдание ливийского народа. Дипломат также отметил необходимость строгого соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в эту североафриканскую страну. «Все члены международного сообщества должны строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию», - сказал он.





В Ливии борются два органа власти — избранная Палата представителей, базирующаяся на востоке страны и поддерживаемое Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, и признанное рядом западных стран Правительство национального согласия (ПНС). Парламент Турции 2 января одобрил внесенный накануне президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом законопроект об отправке в Ливию турецких военных, где они должны выступить против ЛНА. По данным Aljazeerа, первая группа турецких солдат прибыла в Триполи 5 января. Как отмечал телеканал, это специалисты по глушению радаров и противовоздушной обороне.