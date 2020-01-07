Власти Австралии приняли решение убить 10 тысяч верблюдов из-за нехватки воды

Власти Австралии приняли решение убить 10 тысяч верблюдов, поскольку они пьют слишком много воды во время лесных пожаров, сообщает The Hill. Кроме того, отмечает издание, популяцию этих животных сократят из-за выброса ими парниковых газов – верблюды в год выделяют до одной тонны углекислого газа.





В ходе пятидневной кампании, которая начнется 8 января, пишет The Hill, тела убитых верблюдов будут сожжены или похоронены. В удаленных районах трупы животных трогать не будут. Операция по организованному убийству верблюдов будет проводиться на севере Австралии, преимущественно в землях провинции Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), большинство населения которой составляют аборигены.





«Мы застряли в вонючих жарких и неудобных условиях, чувствуем себя нехорошо, потому что верблюды приходят и сбивают заборы, пробираются по домам и пытаются добыть в воду в кондиционерах», - пожаловалась изданию представитель правления APY Марита Бейкер.





Как сообщили газете в государственном департаменте окружающей среды и водных ресурсов Австралии, на уничтожение верблюдов будут отправлены вертолеты. В ведомстве также отметили, что популяция этих животных удваивается каждые девять лет, если ее не регулировать. Согласно данным национального управления дикими животными, в 2010 году в трех штатах и на северной территории страны проживало около миллиона верблюдов.





Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В результате них уже погибли 19 человек, а также несколько сот миллионов животных, птиц и рептилий. Согласно спутниковым снимкам, пламенем оказалась охвачена большая часть территории страны. Пожары стали причиной загрязнения воздуха. В Сиднее за последний месяц уровень вредных веществ в воздухе в 11 раз превышал допустимый.