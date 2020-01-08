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Украинский самолет со 167 пассажирами разбился в Иране
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Украинский самолет со 167 пассажирами разбился в Иране

Причиной крушения называют технические неполадки

Причиной крушения называют технические неполадки © Иранское государственное телевидение (IRNA)
© Иранское государственное телевидение (IRNA)

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Reuters. На борту находились 167 пассажиров. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки, однако агентство Al-Hadath пишет, что судно могло стать случайной целью иранских ПВО.




«Самолет загорелся, но мы выслали спасательные команды, и мы можем спасти некоторых пассажиров», — приводит Reuters слова Пирхусейна Куливанда, главы МЧС Ирана. Представитель иранской организации гражданской авиации Реза Жафарзаде также подтвердил, что на место крушения отправлены спасатели.



Агентство BNO News опубликовало фотографии с места крушения самолета. По их данным, выживших не обнаружено.


Сначала СМИ сообщали, что на борту было 180 пассажиров. Позднее представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде уточнил в беседе с РИА Новости, что их было 167.


В МАУ заявили, что не знают о крушении самолета. «Никакой информации по этому поводу к нам не поступало. Рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.



Агентство Al-Hadath со ссылкой на собственные источники сообщает, что украинский самолет мог подвергнуться атаке иранских ПВО. Ранее иранское федеральное агентство воздушного транспорта запретило полеты над страной для США.


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