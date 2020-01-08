Украинский самолет со 167 пассажирами разбился в Иране

Агентство BNO News опубликовало фотографии с места крушения самолета. По их данным, выживших не обнаружено.





Сначала СМИ сообщали, что на борту было 180 пассажиров. Позднее представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде уточнил в беседе с РИА Новости, что их было 167.





В МАУ заявили, что не знают о крушении самолета. «Никакой информации по этому поводу к нам не поступало. Рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.