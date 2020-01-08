Иран и США по-разному оценили итоги ракетного удара по американским объектам

Иран и США разошлись в оценках ущерба, нанесенного объектам и персоналу Пентагона в результате обстрела в ночь на 8 января. Иранское национальное телевидение (IRNA) сообщило, что атака уничтожила 80 «американских террористов». США в свою очередь сообщили, что никто из их военных не пострадал. По данным телеканала CNN, персонал базы мог получить информацию о запуске ракет достаточно быстро, чтобы успеть укрыться от удара.





Иранское национальное телевидение заявило, что в результате атаки были убиты «80 американских террористов». При этом IRNA не предоставило доказательств этой информации. Телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника сообщал ранее, что военные США были предупреждены об атаке и смогли вовремя добраться до бункеров. Для этого могла быть использована система оповещения о ракетных запусках, которую применяет Вашингтон, отметил собеседник телеканала.





Глава Белого дома Дональд Трамп также заявил после атаки, что «все в порядке». Он уточнил, что оценка повреждений и возможных потерь будет продолжаться какое-то время. Американский лидер не упомянул ни о погибших, ни о пострадавших военных США.





В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам коалиции, возглавляемой США, в Ираке. По данным Пентагона, было выпущено более десятка ракет по двум военным базам в Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные назвали операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал атаку «полноценной реакцией» на действия США и призвал к деэскалации.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани — за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что подготовлено 13 сценариев мести США, самый слабый из которых «может стать историческим кошмаром для американцев».