Военный летчик назвал новую возможную причину крушения украинского лайнера в Иране

Упавший утром 8 января в Иране украинский самолет мог стать жертвой технической неисправности или столкнуться с беспилотным разведчиком в воздухе, рассказал телеканалу «360» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он также не исключил случайное попадание ракеты в судно — по мнению авиатора, для точного установления причины крушения нужно больше данных о состоянии лайнера перед полетом.





Летчик высказал новую версию крушения самолета — он мог столкнуться в воздухе с беспилотным разведчиком, принадлежащим Ирану или другим соседям Ирана. «Сегодня это могут быть беспилотные самолеты-разведчики, которые небольших размеров и были плохо заметны на радарах. Соответственно самолет при столкновении мог получить значительные повреждения и даже загореться в воздухе», — подчеркнул Попов.





Авиатор напомнил, что обстановка на Ближнем Востоке и в особенности в Иране напряжена из-за конфликта между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, иранские ПВО находятся в состоянии высокой боевой готовности. Иорданское издание Al-Hadath ранее предположило, что украинский самолет был сбит случайным попаданием ракеты иранских вооруженных сил.





Официальная версия о возгорании двигателя также может быть верной, добавил Попов. «Безусловно, техническая неисправность могла быть, которая приводит к внезапному возгоранию топливной системы. Такие случаи не исключены», — пояснил он.





Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете.