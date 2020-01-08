Зеленский поручил проверить весь флот авиаперевозчиков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил всем украинским авиакомпаниям проверить свой флот на пригодность к полетам после крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране утром 8 января. В компании в свою очередь подчеркнули, что проведут совместное расследование катастрофы с участием Киева и Тегерана, и приостановили рейсы в Тегеран. Также в связи с инцидентом рейсы над Ираном и Ираком временно прекратили или изменили другие авиакомпании, в том числе российские «Уральские авиалинии».
Зеленский поручил создать для расследования катастрофы следственную комиссию из представителей профильных ведомств. По его словам, будут прорабатываться все возможные версии крушения. «Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить летную пригодность всего гражданского флота», — добавил украинский лидер.
«Начиная с сегодняшнего дня, в МАУ принято решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Будет проведено подробное расследование с участием авиационных ведомств Украины и Ирана, представителей компании-разработчика Boeing, а также Национального бюро расследования авиационных инцидентов (НБРЦА)», — сообщается в Facebook украинской авиакомпании.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter, что на борту самолета в основном были граждане Ирана (82 человека) и Канады (63 человека). Также в самолете были украинцы (два пассажира и девять членов экипажа), шведы (10 человек), граждане Афганистана (четыре человека), немцы и британцы (по три человека).
В связи с происшествием и напряженной обстановкой в регионе многие авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства Ирана, пока не будут установлены причины крушения украинского лайнера. В их число входят Malaysian Airlines, Vietnam Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не летать над Ираном и Ираком.
Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете. Агенство Al-Hadath сообщило, что лайнер могли сбить ПВО Ирана из-за напряженности после обмена ракетными ударами с США.
Ранее американское федеральное агентство воздушного транспорта запретило полеты над Ближним Востоком для своих самолетов — в ведомстве предполагают, что Тегеран может нанести удар по гражданским лайнерам.
Причиной для запрета стало обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном в начале января. Военные США 3 января нанесли ракетный удар по авиапорту в Ираке, убив иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на этот шаг иранские военные в ночь на 8 января атаковали военные объекты США в Ираке. Авиаудару по Сулеймани предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.