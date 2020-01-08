Зеленский поручил проверить весь флот авиаперевозчиков Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter, что на борту самолета в основном были граждане Ирана (82 человека) и Канады (63 человека). Также в самолете были украинцы (два пассажира и девять членов экипажа), шведы (10 человек), граждане Афганистана (четыре человека), немцы и британцы (по три человека).





В связи с происшествием и напряженной обстановкой в регионе многие авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства Ирана, пока не будут установлены причины крушения украинского лайнера. В их число входят Malaysian Airlines, Vietnam Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не летать над Ираном и Ираком.





Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете. Агенство Al-Hadath сообщило, что лайнер могли сбить ПВО Ирана из-за напряженности после обмена ракетными ударами с США.