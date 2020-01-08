СКР закончил расследование в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Следственный комитет РФ завершил расследование нарушений в колонии, где бывший член банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру, а также жарил шашлыки. По данным ведомства, руководство колонии множество раз нарушило контроль за заключенными и режим отбывания наказания. В учреждении организовали незаконные пасеки и автосервисы, а также необоснованно перевели некоторых заключенных, в том числе и Цеповяза, на облегченные условия. Вскоре дело в отношении руководителей колонии будет передано в суд, отметили в СКР.





«Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области — начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ», — подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко (цитата по ТАСС).





В ведомстве рассказали, что руководители колонии с 2011-го по 2015 год на территории учреждения незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. «Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных», — добавила Петренко. Таким образом, некоторых заключенных перевели на облегченные условия отбывания наказания.





СКР также обнаружил, что в колонии систематически нарушался режим отбытия наказания и правила внутреннего распорядка. В частности, часть заключенных незаконно пользовалась мобильными телефонами и другими благами.





«Действия обвиняемых повлекли подрыв установленных законом основных принципов системы исполнения наказания и дискредитацию в глазах населения подразделений ФСИН России», — подчеркнула Петренко. По ее словам, после ряда процессуальных действий дело будет передано в суд.





В начале ноября 2018 года в интернете появлялись фотографии, на которых осужденный на 20 лет заключения в колонии Цеповяз запечатлен сидящим за столом, сервированным крабами и красной икрой. На некоторых снимках он держит в руках шампуры с шашлыками и улыбается. Подлинность фотографий, которые были сделаны в 2015 году в колонии, была подтверждена правоохранителями. 6 ноября во ФСИН заявили, что такие фото свидетельствуют о нарушении внутреннего распорядка колонии и все материалы будут переданы в следственные органы.





Вячеслав Цеповяз был членом организованной преступной группировки во главе с Сергеем Цапком. Банда орудовала в Краснодарском крае с конца 90-х и до 2012 года. Цапка и двоих его подельников в 2013 году приговорили к пожизненному заключению за убийство 12 человек, в том числе детей.