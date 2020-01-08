Что известно о катастрофе украинского Boeing в Иране

По предварительным данным, в числе погибших было множество студентов из Канады, которые пользовались МАУ из-за низких цен на билеты. Учащиеся возвращались на учебу после рождественских каникул. СМИ тиражируют сообщение о найденной в руинах самолета рукописной записке, в которой иранский студент просит у Бога помощи в сдаче экзамена.





Что за самолет





Новый авилайнер с бортовым номером UR-PSR прибыл с завода Boeing на Украину в июне 2016 года. Он изначально был сделан для Украины. Компоновка самолета предусматривала размещение 186 кресел. Лайнер по последней букве регистрационного номера прозвали «Ромео». Информации об авиапроисшествиях с участием этого самолета нет.





В пресс-службе «Международных авиалиний Украины» сообщили, что 6 января этот лайнер прошел техническую проверку и был исправен.





Кто будет вести расследование





Украинская сторона создала комиссию по расследованию причин катастрофы самолета. Официальные версии пока не оглашаются. Координатор оперативной группы при МИД Украины — Максим Коваленко. По словам Коваленко, консульство ведет работу правового характера, прежде всего, связанную с идентификацией тел. Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера и потребовал провести проверку всех гражданских самолетов в стране, вне зависимости от выводов о причинах катастрофы в Иране.





Согласно международной практике, в расследовании принимают участие страна-производитель разбившегося самолета, страна регистрации воздушного судна и страна, на территории которой произошло крушение. В случае, если есть подозрение на неисправность двигателей, к расследованию подключается и страна, где они были произведены.





Версии





Иранские службы спасения обнаружили оба черных ящика» разбившегося самолета в окрестностях Тегерана. Они переданы правоохранительным органам страны. Один из бортовых самописцев — в хорошем состоянии.





Глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что украинский самолет упал из-за технической причины — пожара в двигателе и неудачной попытки пилота взять лайнер под контроль. В то же время президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхнэ заявил, что самолет был одним из лучших, а вероятность ошибки экипажа минимальна. Эксперты в области авиации утверждают, что современные Boeing, Airbus, а также самолеты российского производства спокойно выполняют маневры на одном двигателе. Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал телеканалу «Звезда», что причинами трагедии могли стать сразу несколько факторов — некондиционное топливо, отработанные ресурсы или столкновение с посторонними предметами.





Посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако вскоре это сообщение было удалено. На сайте дипмиссии появилась информация о том, что причины авиакатастрофы выясняются специально созданной комиссией. Пользователи соцсетей активно обсуждают характер повреждений авиалайнера, видимый по фотографиям с места катастрофы. По мнению многих из них, подобные повреждения характерны при поражении корпуса судна шрапнелью, что может говорить о том, что самолет был сбит





Агентство Al-Hadath пишет, что лайнер мог стать случайной целью иранских ПВО. Агентство BNO News опубликовало фотографии с места крушения самолета. Ранее американское федеральное агентство воздушного транспорта запретило полеты над Ближним Востоком для своих самолетов — в ведомстве предполагают, что Тегеран может нанести удар по гражданским лайнерам.





Причиной для запрета стало обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном в начале января. Военные США 3 января нанесли ракетный удар по авиапорту в Ираке, убив иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на этот шаг иранские военные в ночь на 8 января атаковали военные объекты США в Ираке. Авиаудару по Сулеймани предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.

Другие рейсы





В пресс-службе «Международных авиалиний Украины» заявили, что авиакомпания приостанавливает полеты в Тегеран на неопределенный срок.





Рейсы Москва - Тегеран не отменены. В то же время Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности.





Многие зарубежные авиакомпании также заявили о приостановке полетов над Ираном и Ираком. Федеральное Управление Гражданской Авиации США (FAA) выпустило постановление о запрете полетов над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.





Кроме того, другие авиакомпании также в целях безопасности начинают менять маршруты своих рейсов над вышеупомянутыми территориями. Так, к примеру, два рейса Emirates из Дубаи в Нью Йорк (EK201 и EK205), обычно выполняющиеся над Ираном, сегодня летят через Саудовскую Аравию. British Airways (BA118) из Бенгалуру в Лондон летит как обычно через Иран.