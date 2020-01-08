Путин выразил свои соболезнования в связи с крушением украинского лайнера в Иране

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью граждан их стран в авиакатастрофе утром 8 января. Также он пожелал родным и близким погибших стойкости в тяжелое для них время.





«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — говорится в телеграмме Путина Роухани, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.





Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 177 человек — 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете. Агенство Al-Hadath сообщило, что лайнер могли сбить ПВО Ирана из-за напряженности после обмена ракетными ударами с США.





В связи с происшествием и напряженной обстановкой в регионе многие авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства Ирана, пока не будут установлены причины крушения украинского лайнера. В их число входят Malaysian Airlines, Vietnam Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не летать над Ираном и Ираком.