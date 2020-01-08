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Иран призвал США прекратить конфликт
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Иран призвал США прекратить конфликт

Если Вашингтон вновь нанесет удар, Тегеран будет эскалировать конфликт, подчеркнули власти страны

Иран желает прекратить конфликт с США, поскольку нанес «равноценный» ответный удар за убийство генерала Касема Сулеймани, заявил представитель правительства страны Али Рабии. Он подчеркнул, что Тегеран готов продолжать обмен ударами, но не хочет этого делать, и если сейчас Вашингтон не станет проводить очередной операции, то на Ближнем Востоке наступит мир.


«Мы не боевики. Это было наше законное право [на силовой ответ]. Если США решат ответить на эту атаку, мы совершим более действенный контрудар. Если США больше не будут проводить безжалостные операции, в регионе наступит мир», — приводит слова Рабии агентство ISNA.


Представитель иранских властей подчеркнул, что «с этого момента [президент США Дональд] Трамп точно не будет в безопасности в регионе», поскольку «некоторые группы» будут активно предпринимать действия против США. «Но действия таких групп не связаны с Ираном. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. И если эти люди захотят что-то предпринять [против США], то это будет их личное решение», — заявил Рабии.


Тегеран считает, что Вашингтон больше не будет проводить «глупых операций», отметил Рабии. «У нас же нет никаких планов операций против других стран, в особенности мусульманских», — добавил он.


В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам коалиции, возглавляемой США, в Ираке. По данным Пентагона, было выпущено более десятка ракет по двум военным базам в Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные назвали операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал атаку «полноценной реакцией» на действия США и призвал к деэскалации.


Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани — за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что подготовлено 13 сценариев мести США, самый слабый из которых «может стать историческим кошмаром для американцев».


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