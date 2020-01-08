Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

«Напомню, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже тридцать лет. Сначала по Трансбалканскому газопроводу, потом по прямому бестранзитному газопроводу «Голубой поток», А теперь российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку». Это во многом уникальная, беспрецедентная система. Поставки газа по «Турецкому потоку» будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран», — сказал Путин.





Президент отметил, что при прокладке газопровода применялись инновационные технологии, которые позволили обеспечить экологическую безопасность «Турецкого потока» и одновременно создать эффективные условия прокачки газа. «Был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа, более шести километров за одни сутки», — подчеркнул он. Путин поблагодарил всех, кто трудился над проектом и реализацией газопровода.





Также российский лидер добавил, что, в противовес обострению конфликта на Ближнем Востоке, Турция и Россия показывают всем странам мира прекрасный пример мирного сотрудничества на благо обоих государств.





Эрдоган присоединился к заявлению Путина и также заявил, что совместная работа Турции и России в проекте «Турецкий поток» показывает всем странам мира образцовый уровень сотрудничества. «Благодаря данному проекту, 15 миллионов человек в год будут обеспечены газом», — подчеркнул он. Турецкий лидер также поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над газопроводом.





Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его протяженность составляет 930 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Первые поставки российского газа по трубопроводу в Болгарию начались 1 января 2020 года, а с 5 января голубое топливо поступает в Грецию и Северную Македонию.