Депардье предложили наказать по закону за сравнение Христа с поросенком

«Поросенок закончит не на кресте, а в блюде, но это такая же жертва», — сказал Депардье в эфире рождественского выпуска передачи «Вечерний Ургант».





«Я думаю, что это кощунственное сравнение. Происходит осквернение священного символа, имени Христова. Конечно, нужно, чтобы в России докопались до того, насколько это соответствует нашим законам», — прокомментировал Чаплин слова Депардье.





Бывший актер неоднократно заявил в эфире, что не любит праздники Рождества и Нового года и не верит в бога. «Не видел ни божественного младенца, ни архангела Гавриила», — пояснил Депардье.





По мнению протоиерея, российские политики нередко «преклоняются» перед знаменитостями, которые заработали свою славу во времена их юности или детства. «Как великую внешнеполитическую победу подали принятие этого господина в российское гражданство, а надо было десять раз подумать, насколько он приносит пользу стране», — сказал он.





В начале 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. Одной из причин переезда в Россию Депардье называл 75-процентный налог, введенный правительством Франции на доходы своих граждан свыше миллиона евро.





В декабре 2018 года Депардье решил переехать в Новосибирск. Представители артиста в разговоре с Daily Storm подтвердили информацию о переезде Депардье за Урал и сообщили, что актер планирует принять участие в совместных с российским Первым каналом съемках документальной картины об этом городе.