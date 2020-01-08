«Нафтогаз» раскрыл планы на полученные от России 2,9 миллиарда долларов

Полученные от России 2,9 миллиарда долларов «Нафтогаз» не станет использовать для погашения долгов компании, заявил глава корпорации Андрей Коболев. По его словам, после встречи с украинским правительством компания оценит направления, в которые можно будет вложить эти деньги. В частности, Коболев заинтересован в инвестициях в энергоэффективность, добычу топлива и инфраструктуру.





«Деньги, которые сейчас находятся у «Нафтогаза»… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили», — подчеркнул Коболев (цитата по УНИАН).





Тратить средства на погашение долгов компании «Нафтогаз» не будет, считает глава предприятия. «Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты», — пояснил он.





«Газпром» и «Нафтогаз» 30 декабря договорились об условиях транзита газа через Украину в Европу. Итоговый раунд переговоров проходил с 26 по 30 декабря в Вене. Согласно договоренностям, «Газпром» должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общем объеме 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубометров в год.





Стороны договорились отозвать взаимные претензии между компаниями и заключить мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. Также российская компания выплатила «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.