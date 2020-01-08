«Мы готовы принять мир»: Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

«США введет новые подавляющие санкции против Ирана, которые останутся в действии, пока власти Ирана не изменят свое поведение. Иран стал вести себя агрессивнее после неудачной и глупой ядерной сделки. Вместо того, чтобы сказать «Спасибо, США!», они кричали «Смерть Америке!». Полученные со сделки деньги они обратили в ад на Ближнем Востоке», — заявил Трамп на пресс-конференции, касающейся ракетного удара по американским военным объектам.





Иран должен забыть о своем намерении заполучить ядерное оружие и стать ядерной державой, подчеркнул американский лидер. По его словам, пока он остается у власти, этого не произойдет. «Попытки Ирана заполучить ядерное оружие угрожают всему цивилизованному миру», — сказал Трамп. Он призвал членов действующей ядерной сделки (СВПД) отказаться от нее, и разработать совместно с США и Ираном новую, которая не позволит Тегерану разрабатывать ядерное оружие.





Глава Белого дома подчеркнул, что США не понесли потерь при атаке Тегерана по военным объектам Пентагона. После этого он сообщил, что готов к миру с Ираном. «Наконец, обращусь к Ирану и его народу, его лидерам. Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Мирное и великое будущее. США готовы принять мир со всеми, кто его ищет», — заключил Трамп.