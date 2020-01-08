«Мы готовы принять мир»: Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разработает и введет новые санкции против Ирана, которые будут действовать, пока Тегеран не откажется от своих планов заполучить ядерное оружие. По словам главы Белого дома, действующая сейчас ядерная сделка не выполняет своих задач, и России, Китаю и странам Европы нужно отказаться от нее, чтобы разработать новую. Также Трамп подтвердил, что ракетные удары Ирана не привели к потерям среди персонала военных объектов США, и заключил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном.
«США введет новые подавляющие санкции против Ирана, которые останутся в действии, пока власти Ирана не изменят свое поведение. Иран стал вести себя агрессивнее после неудачной и глупой ядерной сделки. Вместо того, чтобы сказать «Спасибо, США!», они кричали «Смерть Америке!». Полученные со сделки деньги они обратили в ад на Ближнем Востоке», — заявил Трамп на пресс-конференции, касающейся ракетного удара по американским военным объектам.
Иран должен забыть о своем намерении заполучить ядерное оружие и стать ядерной державой, подчеркнул американский лидер. По его словам, пока он остается у власти, этого не произойдет. «Попытки Ирана заполучить ядерное оружие угрожают всему цивилизованному миру», — сказал Трамп. Он призвал членов действующей ядерной сделки (СВПД) отказаться от нее, и разработать совместно с США и Ираном новую, которая не позволит Тегерану разрабатывать ядерное оружие.
Глава Белого дома подчеркнул, что США не понесли потерь при атаке Тегерана по военным объектам Пентагона. После этого он сообщил, что готов к миру с Ираном. «Наконец, обращусь к Ирану и его народу, его лидерам. Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Мирное и великое будущее. США готовы принять мир со всеми, кто его ищет», — заключил Трамп.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам коалиции, возглавляемой США, в Ираке. По данным Пентагона, было выпущено более десятка ракет по двум военным базам в Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные назвали операцию «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал атаку «полноценной реакцией» на действия США и призвал к деэскалации.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани — за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что подготовлено 13 сценариев мести США, самый слабый из которых «может стать историческим кошмаром для американцев».