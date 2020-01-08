Экс-глава Nissan назвал свое бегство из Японии вопросом жизни и смерти

Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, находящийся в Ливане, заявил, что если бы не сбежал из Японии, то умер бы там — судебный процесс мог затянуться на долгие годы. По его словам, правоохранители угрожали, что начнут преследовать его родных, если он не признается во вменяемых ему преступлениях. Гон отказался рассказать, как именно он сумел покинуть Японию.





«В один момент я окончательно понял, что в Японии мне не добиться честного суда, как бы я ни старался. И [мне запретили] встречи с женой, которую я так сильно люблю. Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — приводит Wall Street Journal слова Гона. Он добавил, что адвокаты предупредили его о возможных сроках судебного процесса — разбирать дело экс-главы Nissan могли годами.





По словам Гона, следователи добивались от него признания, угрожая в случае отказа преследованием для его родных. «Признайся, и все закончится. Если ты не признаешься, мы возьмемся не только за тебя, но и за твою семью», — рассказал он об угрозах New York Times.





Несмотря на все вопросы журналистов, Гон не стал подтверждать или опровергать версию, по которой он сбежал из Японии в крупногабаритном ящике для перевозки музыкальных инструментов. Бизнесмен отказался комментировать какие-либо обстоятельства непосредственно своего побега.





Находившийся под домашним арестом в Японии бывший топ-менеджер Nissan — Renault — Mitsubishi Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, сбежал из страны и 31 декабря прибыл в Бейрут. Экс-глава альянса объяснил свой поступок несправедливостью японской судебной системы и намерением избежать политического преследования.





Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении. После этого он был уволен с поста руководителя Nissan, а в компании заявили, что бизнесмен переводил средства фирмы на счета, не связанные с компанией и ее деятельностью. Сам Гон заявлял, что его подставили соперники внутри компании, желающие разорвать альянс между Nissan и Renault. В марте 2019 года ему изменили меру пресечения на домашний арест под залог в девять миллионов долларов. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.