Британский принц Гарри и его жена сложили с себя королевские полномочия

Принц Великобритании Гарри и его жена Меган Маркл объявили о своем решении сложить с себя королевские полномочия и стать финансово независимыми от монархии. Также семья намерена воспитывать своего сына как в Великобритании, так и в США, регулярно перемещаясь между странами. Решение герцога и герцогини Сассекских оставило недовольной королеву Елизавету II, сообщает Times — чета не проконсультировалась с Букингемским дворцом перед своей декларацией.
«После многих месяцев размышлений и внутренних обсуждений, мы решили совершить в этом году переход и начать действовать в новой прогрессивной роли в этом правительстве. Мы сложим с себя обязанности «старших» членов королевской семьи, и станем финансово независимы, но продолжим поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в заявлении супружеской пары.
В тексте также отмечается, что чета планирует жить как в Великобритании, так и в США. «Подобный географический баланс позволит нам воспитать нашего сына в уважении к королевским традициям, одновременно давая нам возможность сфокусироваться на следующей главе нашей жизни», — объясняют такое решение герцог и герцогиня Сассекские.
Букингемский дворец ответил чете достаточно резким сообщением, пишет Times, поскольку супруги перед объявлением о решении не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри, наследником престола принцем Чарльзом. «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти новый подход [к жизни], но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — подчеркивается в послании.
Принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Он и его жена регулярно становятся объектами внимания британских СМИ, в том числе и из-за того, что Маркл нередко нарушает королевский протокол — бывшая актриса самостоятельно закрывает за собой дверь автомобиля, носит черное и не стесняется публично демонстрировать свои чувства к мужу.