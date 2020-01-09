Британский принц Гарри и его жена сложили с себя королевские полномочия

«После многих месяцев размышлений и внутренних обсуждений, мы решили совершить в этом году переход и начать действовать в новой прогрессивной роли в этом правительстве. Мы сложим с себя обязанности «старших» членов королевской семьи, и станем финансово независимы, но продолжим поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в заявлении супружеской пары.





В тексте также отмечается, что чета планирует жить как в Великобритании, так и в США. «Подобный географический баланс позволит нам воспитать нашего сына в уважении к королевским традициям, одновременно давая нам возможность сфокусироваться на следующей главе нашей жизни», — объясняют такое решение герцог и герцогиня Сассекские.





Букингемский дворец ответил чете достаточно резким сообщением, пишет Times, поскольку супруги перед объявлением о решении не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри, наследником престола принцем Чарльзом. «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти новый подход [к жизни], но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — подчеркивается в послании.





Принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Он и его жена регулярно становятся объектами внимания британских СМИ, в том числе и из-за того, что Маркл нередко нарушает королевский протокол — бывшая актриса самостоятельно закрывает за собой дверь автомобиля, носит черное и не стесняется публично демонстрировать свои чувства к мужу.