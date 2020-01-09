Западная разведка назвала свою версию крушения украинского самолета в Иране

Западная разведка считает, что причиной авиакатастрофы утром 8 января стала техническая неисправность лайнера, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны. По мнению аналитиков этих служб, самолет не сбили ракетой, как предполагали некоторые СМИ после инцидента. Канадский собеседник агентства добавил, что на месте крушения есть свидетельства перегрева двигателя.





«Самолет пострадал от технической неполадки, по нему не били ракетами. Есть доказательства, что причиной крушения стал перегрев двигателя», — приводит Reuters слова источника.





Ранее иорданское издание Al-Hadath сообщало со ссылкой на свои источники, что украинский лайнер мог стать целью иранских ПВО из-за напряженной обстановки в регионе.





Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 177 человек — 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете.





В связи с происшествием и напряженной обстановкой в регионе многие авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства Ирана, пока не будут установлены причины крушения украинского лайнера. В их число входят Malaysian Airlines, Vietnam Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не летать над Ираном и Ираком. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура.



