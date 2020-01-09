СМИ: Россия достроит «Северный поток — 2» в 2020 году вне зависимости от влияния санкций

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и запущен в 2020 году в любом случае, пишут «Известия» со ссылкой на компанию-оператора. По дну Балтийского моря осталось проложить около 160 километров труб, поэтому российская сторона сможет закончить проект, даже если швейцарская компания Allseas не вернется к работе из-за санкций со стороны США. Если подрядчик откажется участвовать в проекте дальше, то у РФ есть собственные возможности проложить трубы на дне моря — в частности, судно «Академик Черский».





«В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над его скорейшим запуском в эксплуатацию», — приводит издание слова представителей компании — оператора газопровода.





На данный момент неизвестно, вернется ли к работе над проектом Allseas — они временно приостановили работы 21 декабря, сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом нового бюджета страны на 2020 год, в котором оговариваются санкции против иностранных участников «Северного потока — 2». Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее упоминал, что возвращение швейцарцев к работе над газопроводом не исключено — они ждут разъяснений от Вашингтона.





Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с изданием подчеркнул, что у России есть возможность достроить газопровод самостоятельно, хотя это и несколько изменит сроки завершения проекта. В частности, он напомнил о наличии у РФ собственного судна, способного прокладывать трубы на морском дне, — корабле «Академик Черский».





При этом эксперт полагает, что «плевок в лицо» в виде санкций против «Северного потока — 2» со стороны США может побудить Европу «продавить свои интересы». В любом случае, строительство газопровода будет закончено в 2020 году, считает Правосудов.





Санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были заложены в проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год. Обе палаты американского Конгресса проголосовали за его принятие. Американские законодатели объясняли необходимость введения этих санкций «защитой европейской энергетической безопасности». Президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря, и он сразу вступил в силу. В правительстве Германии сочли эти санкции вмешательством во внутренние европейские дела. В немецком кабмине подчеркнули, что введенные США рестрикции затрагивают интересы германских и европейских компаний.