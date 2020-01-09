В ГИБДД рассказали об изменениях экзамена на права в 2020 году

Экзамен на водительские права в 2020 году претерпит крупные изменения, рассказал начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД Николай Гиляков. В частности, из практической части проверки уберут этап «площадка», а в теоретической увеличат количество вопросов — появится больше заданий по безопасной езде. Также появится возможность обжаловать результат экзамена, аннулировав его. Изменения должны вступить в силу с октября 2020 года.





Ведомство намерено проверять водителей в приближенных к реальным условиях вместо «площадки», подчеркнул Гиляков. При этом он не согласился с утверждениями о том, что экзаменующиеся создадут опасные условия для других водителей. «Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», — рассказал он (цитата по ТАСС).





При этом экзамен не будет проходить по заранее заданному маршруту — проверяющий будет вправе назначить случайный путь из одобренных ведомством дорог в городе. На настоящих дорогах будут проверяться проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что это позволит увидеть, насколько водитель готов к реальной, постоянно меняющейся обстановке при вождении.





Вместо штрафных баллов ГИББД планирует ввести систему апелляции результатов экзамена. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что механизм позволит аннулировать отрицательную оценку, если ведомством будет принята жалоба на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Он также подчеркнул важность адаптации к управлению машиной в реальных условиях.





В теоретической части появятся новые вопросы, рассказал Гиляков, — в частности, касающиеся безопасной езды. Также будет введен отдельный блок по основам медицины и психологии, заявил представитель ГИБДД. Кроме того, вероятно, что кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, после изменений будет отвечать на вопросы, касающиеся только этой категории — техническая возможность этого уже существует.





«Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории [на права] количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится — с 20 до 50», — пояснил Гиляков. Он пояснил, что, скорее всего, будет пересмотрено и допустимое число неверных ответов.





Ранее представители автошкол в беседе с Daily Storm негативно оценили некоторые предложенные ГИБДД изменения. По их мнению, отмена штрафных баллов на практической части экзамена может привести к росту коррупции. Кроме того, в учебных заведениях указали на разницу в подходе между экзаменаторами европейских стран, где применяется такая практика, и российскими проверяющими.