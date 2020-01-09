Reuters: Хуситы солгали о причастности к атаке на Saudi Aramco

«Несмотря на противоположные утверждения, хуситские силы не совершали атаки на Абкайк и Хурайс 14 сентября 2019 года. <...> Запущенные снаряды и дроны не имеют достаточно дальности, чтобы достичь этих целей после запуска с йеменской территории под контролем хуситов», — приводит агентство текст доклада ООН.





По словам экспертов организации, нападение на Абкайк произошло с северо-запада, а на Хурайс — с северо-востока, тогда как атака из Йемена по обоим объектам шла бы с юга. Кроме того, в ООН усомнились, что в Йемене вообще могли произвести эти «сравнительно продвинутые и сложные» вооружения.





Агентство отмечает, что перед группой экспертов не стояла задача выяснить, кто совершил атаку по саудовским нефтяникам — они должны были только установить, действительно ли причастны к атаке хуситы.





Ранее экспертная группа ООН заявила, что не обнаружила доказательств связи Ирана с атакой. «[ООН] не может независимо установить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при атаке, имеют иранское происхождение или были переданы [Ирану] в нарушение резолюции СБ ООН», — отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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В ночь на 14 сентября крупные предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к атакам может быть причастен Иран, позднее в Эр-Рияде также обвинили в нападении Тегеран. Иранская сторона назвала эти заявления беспочвенными.