Иранские власти раскрыли первые детали крушения украинского лайнера

Разбившийся под Тегераном утром 8 января украинский лайнер загорелся еще в воздухе и пытался перед падением вернуться в аэропорт, говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана. По данным следствия, огонь был виден на самолете даже с земли, а при падении судно взорвалось. Пилоты не сообщали о возникновении неполадок — связь с диспетчером пропала в самом начале инцидента, отмечается в документе.





«Самолет поднялся на высоту в восемь тысяч футов [2438 метров] и пропал с радаров почти сразу после взлета. Пилоты также не сообщили о возникновении внештатной ситуации. Согласно сообщениям очевидцев на земле и в воздухе, самолет загорелся еще в полете, огонь распространялся по фюзеляжу. Из-за столкновения с землей произошел взрыв», — приводятся в документе слова главы организации Али Абедзаде.





Следствие установило по траектории упавшего лайнера, что пилоты разворачивали судно и пытались вернуться в аэропорт перед крушением. «Первое столкновение с землей произошло около развлекательного парка, но самолет продолжил двигаться и ударился об землю еще несколько раз», — отмечается в документе.





Утром 8 января около Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины». По данным Минавиации Ирана, на борту находилось 177 человек — 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли при падении. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание в двигателе самолета при взлете.





В связи с происшествием и напряженной обстановкой в регионе многие авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства Ирана, пока не будут установлены причины крушения украинского лайнера. В их число входят Malaysian Airlines, Vietnam Airlines, «Уральские авиалинии» и другие. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не летать над Ираном и Ираком. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура.