В результате давки на похоронах Сулеймани в Иране погибли 32 человека

На похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитому в результате авиаудара США 3 января, в городе Керман возникла давка, во время которой погибли 32 человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственной телевидение Ирана. По данным агентства, число пострадавших составляет 190 человек. Иранские власти отложили похороны Сулеймани из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним.