В результате давки на похоронах Сулеймани в Иране погибли 32 человека

На похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитому в результате авиаудара США 3 января, в городе Керман возникла давка, во время которой погибли 32 человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственной телевидение Ирана. По данным агентства, число пострадавших составляет 190 человек. Иранские власти отложили похороны Сулеймани из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним.
Церемония прощания с командиром спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касемом Сулеймани началась утром 7 января в его родном городе Кермане. Практически сразу после начала шествия началась давка. В первые минуты иранское государственное телевидение сообщило о нескольких погибших, не уточняя, откуда была получена информация. Позже глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд подтвердил гибель людей в результате давки.
«К сожалению, в результате давки некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые были убиты во время похоронных шествий», - сказал Куливанд.
В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.