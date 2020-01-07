Посольство РФ подтвердило похищение двух российских моряков в Нигерии

Посольство РФ подтвердило информацию о похищении пиратами двух российских моряков с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство. Дипломаты отметили, что предпринимаются меры по освобождению россиян.





«С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное», - цитирует агентство представителя российского посольства в Абудже.





Ранее местное издание Premium Times со ссылкой источник в военно-морских силах Нигерии сообщило, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа – двух россиян и одного индуса. На место происшествия был направлен спасательный отряд нигерийского флота, который вступил в перестрелку с нападавшими. В результате боестолкновения погибли четыре нигерийских военнослужащих, в том числе старший офицер. Пираты скрылись на судне, захватив с собой трех из восьми моряков земснаряда. По словам собеседника издания, поиски похищенных моряков продолжаются.





В январе 2019 года в Гвинейском заливе пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy. Как уточнили в спасательно-координационном центре Росморречфлота, все шесть похищенных моряков были россиянами. Среди похищенных оказались капитан, его старший и третий помощники, боцман, повар и сварщик. Вопросом освобождения похищенных занимались консульства РФ в Нигерии и республике Бенин.