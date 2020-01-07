«Кошмар для США»: Тегеран подготовил 13 сценариев мести за убийство Сулеймани

Тегеран подготовил 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом агентству Fars заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, месть не будет проведена как разовая акция и станет для американцев «историческим кошмаром». Он также отметил, что принятие решений о нанесении ударов будет основано на соображениях международной безопасности.





«Это первое интервью для средств массовой информации, которое поднимает эту проблему - мы говорим, что американцы знают - на сегодняшний день 13 сценариев мести в Совете, и даже консенсус в отношении самого слабого сценария может стать историческим кошмаром для американцев», — цитирует Fars Али Шамхани.





По его словам, Тегерану известно точное количество американских войск и военной техники, размещенных на 19 базах возле восточных и западных границ Ирана, а также их передвижения. Шамахани также отметил, что США сократили активность своих вооруженных сил в регионе из-за рисков попасть под обстрел со стороны иранских и поддерживающих их сил, и укрылись на своих базах.





«Вы хотите знать о судьбе американских войск, укрывшихся на своих базах? — сказал Шамахани. — Ответ ясен: те, кто спрятался в укрытиях, надеясь избежать нашей мести, закрывают двери, не подозревая, что Исламская Республика откроет [им] дверь в ад».





Накануне, 7 января, парламент Ирана принял законопроект, приравнивающий вооруженные силы США к террористической организации. В документе также одобряется выделение спецподразделению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» 200 миллионов евро для укрепления их обороноспособности.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».