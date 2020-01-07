Восемь человек погибли при пожаре в бытовках тепличного комплекса в Подмосковье

В результате пожара в бытовках тепличного комплекса в деревне Нестерово Раменского района Московской области погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ. В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано на площади 240 квадратных метров, ведется разборка конструкций.





Информация о возгорании поступила в 05:07 мск. Локализовать пожар удалось к 05:30, а ликвидировать открытое горение – к 06:05. Для борьбы с огнем привлекался 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС две машины и семь сотрудников ведомства. Причины пожара выясняются.