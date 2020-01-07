Парламент Ирана признал военных США террористами

Парламент Ирана 7 января проголосовал за признание вооруженных сил США террористической организацией. Об этом сообщает агентство Fars. По данным издания, документ был принят единогласно в ответ на убийство 3 декабря американскими военными командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.





Согласно тексту закона, к террористам относятся «все члены Пентагона и связанные с ним компании, а также учреждения и командиры, причастные к гибели Касема Сулеймани». Документ также обязывает правительство Ирана предпринимать решительные действия против террористических актов со стороны вооруженных сил США, которые угрожают интересам страны.





Как отмечает Fars, объявление вооруженных сил США террористической организацией – это один трех шагов плана борьбы с терроризмом. Согласно одной из статей законопроекта, иранское правительство также должно предоставить спецподразделению «Аль-Кудс», которым командовал генерал Сулеймани, 200 миллионов евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности. Спикер парламента подчеркнул, что выделить эту сумму поручил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».