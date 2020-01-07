СМИ: США отказали в визе главе МИД Ирана для участия в заседании СБ ООН

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался присутствовать на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, запланированное на 9 января. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, такое решение было принято в связи с обострением отношений между странами из-за убийства в Багдаде 3 января иранского генерала Кассема Сулеймани.





Агентство отмечает, что в соответствии с «соглашением о штаб-квартире ООН» от 1947 года США, как правило, обязаны разрешать доступ в ООН дипломатам стран — участниц организации. Однако Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики».





Госдепартамент США отказался прокомментировать агентству отказ в выдаче визы главе МИД Ирана. В иранском представительстве при ООН заявили: «Мы видели сообщения средств массовой информации, но мы не получили никакого официального сообщения ни от США, ни от ООН относительно визы министра иностранных дел Зарифа».





Министр иностранных дел Ирана планировал 9 января присутствовать на заседании Совета безопасности ООН, посвященном теме поддержки устава международной организации. Поездка Зарифа была запланированы до последней вспышки напряженности между Вашингтоном и Тегераном.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани — за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что США начали войну и на действия американской стороны будет дан «равноценный ответ».





Президент США Дональд Трамп 5 января заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.