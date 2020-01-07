Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе (собор Преображения Господня всей гвардии) в Санкт-Петербурге. Президент России прибыл в храм в полночь для участия в праздничной службе. Главу государства сопровождал губернатор Северной столицы Александр Беглов и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.





Более получаса Путин вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии. По завершении службы глава государства пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал в дар икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.