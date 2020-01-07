Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе (собор Преображения Господня всей гвардии) в Санкт-Петербурге. Президент России прибыл в храм в полночь для участия в праздничной службе. Главу государства сопровождал губернатор Северной столицы Александр Беглов и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Более получаса Путин вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии. По завершении службы глава государства пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал в дар икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
Перед тем как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих с праздником. «Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал президент.
Путин уже второй год подряд встречает Рождество Христово в родном Санкт-Петербурге. В 2019 году он также приезжал на праздничную рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор. В этом храме Путин встречал Рождество и в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда он рассказал журналистам, что в младенчестве именно в этом соборе его крестили.
Спасо-Преображенский собор (официальное название — Собор Преображения Господня всей гвардии) в Санкт-Петербурге построен по проекту архитектора Василия Стасова в 1829 году на месте более раннего храма. Его главными святынями являются икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Пятиярусный иконостас и алтарная сень выполнены московскими резчиками Кобылинскими по эскизу архитектора Бартоломео Растрелли.