В НАТО призвали Иран воздержаться от насилия после убийства Сулеймани

Страны-участницы Североатлантического альянса на экстренной встрече совета НАТО в Брюсселе призвали Тегеран воздерживаться от насилия после убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Об этом заявил генсек военно-политического блога Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи. По его словам, все участники заседания выразили обеспокоенность действиями Ирана и выступили за приостановление обучения иракских военных.





«США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани. На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не будет служить ничьим интересам. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия», — сказал Столтенберг, при это он не ответил на вопрос журналистов, призывали ли страны альянса к сдержанности Вашингтон.





Генсек НАТО также сообщил, что все участники встречи выразили обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Тегерана на Ближнем Востоке. «В последнее время мы наблюдали эскалацию (ситуации) со стороны Ирана. Это, в частности, удары по саудовскому энергетическому объекту и уничтожение американского беспилотника», — добавил Столтенберг.





Участники экстренной встречи считают, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность проведением Тегераном испытаний ракет, которые могут достичь территории Европы. Представители стран НАТО также приняли решение временно приостановить подготовку иракских военных. «Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить наш личный состав», — уточнил генсек альянса.





Генеральный секретарь НАТО принял решение созвать срочное совещание совета Североатлантического альянса после авиаудара США по автоколонне возле аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Ирана Касем Сулеймани. Причиной экстренной встречи стало последовавшее за этим событием резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке – Вашингтон и Тегеран за прошедшие несколько суток высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака были нанесены несколько ракетных ударов по американским объектам с неизвестной стороны.