Ливийская национальная армия вошла в родной город Каддафи Сирт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара 6 января вошли в город-порт Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По данным издания, войска Правительства национального согласия (ПНС) покинули населенный пункт.





Как сообщил представитель ЛНА бригадный генерал Халед аль-Маджуб, войска Хафтара взяли под контроль авиабазу Карадабия, а военно-морской спецназ армии – прибрежный порт. «Подразделения правительственных сил выходят из Сирта», - добавил он.





Источники издания Sky news Arabia утверждают, что быстрое взятие Сирта войсками ЛНА способствовал переход на их сторону ряда подразделений ПНС, преимущественно состоящих из салафитов. При этом собеседники агентства не исключают воздействие «турецкого фактора».





Сирт, который находится примерно в центре северного побережья Ливии, был почти полностью разрушен в 2011 году, когда сторонники режима Муаммара Каддафи выступили против оппозиционных сил. Во время беспорядков после падения Каддафи город был занят ИГ*, пока ПНС не получила контроль над городом в 2016 году.





Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи родился неподалеку от Сирта. В окрестностях этого города он был и убит в 2011 году повстанцами.





Ранее представители ЛНА заявляли, что готовы «отразить турецкое вторжение» и военно-морской флот Хафтара готов взять под контроль береговую линию страны.





В Ливии борются два органа власти — избранная Палата представителей, базирующаяся на востоке страны и поддерживаемое Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, и признанное рядом западных стран Правительство национального согласия (ПНС). Парламент Турции 2 января одобрил внесенный накануне президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом законопроект об отправке в Ливию турецких военных, где они должны выступить против ЛНА.





В свою очередь Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за разрыв отношений с Анкарой. Кроме того, правительство приняло решение разрешить Генштабу Вооруженных сил страны блокировать КПП, аэропорты и порты, находящиеся под контролем повстанцев.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.