Комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время посещения им ярмарки на Красной площади в Москве после 13 января. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, сейчас депутаты находятся на каникулах и вернутся к работе после новогодних праздников.





«Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе [депутаты] появятся 13 [января]», — сказал Аршба, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, сможет ли комиссия обсудить поведение Жириновского на Красной площади.





Ранее в соцсетях появилось видео, на котором лидер ЛДПР посетил ярмарку на Красной площади, пообщался с ее посетителями и подарил им сувениры. Затем Жириновский решил накормить жителей и гостей Москвы чебуреками, а потом начал раздавать всем тысячные купюры. При этом он приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».