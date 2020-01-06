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Комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Жириновского на Красной площади
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Комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Лидер ЛДПР раздавал деньги посетителям ярмарки на главной площади страны, называя при этом их «сиротами, крепостными и холопами»

Комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время посещения им ярмарки на Красной площади в Москве после 13 января. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, сейчас депутаты находятся на каникулах и вернутся к работе после новогодних праздников.


«Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе [депутаты] появятся 13 [января]», — сказал Аршба, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, сможет ли комиссия обсудить поведение Жириновского на Красной площади.


Ранее в соцсетях появилось видео, на котором лидер ЛДПР посетил ярмарку на Красной площади, пообщался с ее посетителями и подарил им сувениры. Затем Жириновский решил накормить жителей и гостей Москвы чебуреками, а потом начал раздавать всем тысячные купюры. При этом он приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».




Владимир Жириновский известен своими эпатажными поступками и высказываниями. Например, лидер ЛДПР 26 декабря на заседании Госсовета по сельскому хозяйству заявил, что в 2019 году все арбузы были отравлены нитратами, из-за чего выросло число заболеваний желудочно-кишечного тракта в России. Он предложил создать орган по борьбе с отравленными продуктами и использовать химические войска для их уничтожения. Также во время своего выступления Жириновский предложил искусственно воссоздать крестьянство, «пропагандистски обеспечить интерес граждан к сельскому хозяйству» и выступать с лозунгом «Возвращайтесь в деревню!».


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