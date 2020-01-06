В МИД РФ назвали действенный рецепт спасения ядерной сделки с Ираном

Преодоление накопившихся противоречий между странами-участницами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана — единственный «действенный рецепт для спасения ядерной сделки». Об этом заявили в МИД РФ, комментируя решение Тегерана об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках СВПД.





«Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из СВПД, являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения ядерной сделки», - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.





В российском министерстве подчеркнули, что Москва сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям. «Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД», — добавили в ведомстве.





В МИД РФ настоятельно призвали страны-участницы СВПД создать условия для возвращения реализации плана в устойчивое русло. При этом в ведомстве отдали должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным и обратимым. «Ожидаем, что МАГАТЭ подтвердит это», — добавили дипломаты.





«Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ», - отметили в ведомстве.





Заявление иранских властей о том, что Тегеран больше не считает себя связанным предусмотренными ограничениями СВПД связаны с односторонним выходом США из договора в мае 2018 года. «Последовавшие за этим со стороны Вашингтона массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договоренности, скрепленные резолюцией СБ ООН 2231, стали серьезным осложнением в процессе осуществления ядерной сделки», — подчеркнули в МИД и добавили, что первопричины нынешнего кризиса вокруг атомной программы Ирана кроются именно в этом.





Власти Ирана 5 января объявили об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». Согласно заявлению иранского правительства, таким образом каких-либо ограничений по работе над атомной программой страны не осталось. В сообщении также указано, что Тегеран как и ранее продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению условий ядерной сделки в случае снятия санкций и обеспечения его интересов, предусмотренных соглашением.





В середине мая Агентство по атомной энергетике Ирана заявило о приостановке выполнения ряда своих обязательств по СВПД по иранской ядерной программе. В частности отмечалось, что на предприятии в Араке уже началась подготовка к обогащению урана и производству тяжелой воды. Решение о приостановке было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана, а с 7 июля Тегеран начал обогащение урана выше 3,67%. Затем Тегеран объявил о втором и третьем этапах сокращения обязательств, которые были объявлены 6 сентября и 6 ноября 2019-го.