Шойгу провел переговоры с главой генштаба ВС Ирана в связи с убийством Сулеймани

Министр обороны России Сергей Шойгу провел по телефону переговоры с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери в связи с убийством 3 января в аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. В Минобороны отметили, что стороны обсудили меры по недопущению эскалации обстановки в регионе.





«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что телефонный разговор состоялся 6 января.





Днем ранее, 5 января, Шойгу провел телефонные переговоры с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе.





Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в результате авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани – за прошедшие несколько суток Вашингтон и Тегеран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что США начали войну и на действия американской стороны будет дан «равноценный ответ».





Президент США Дональд Трамп 5 января заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.







