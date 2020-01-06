В Подмосковье расследуют смерть двух братьев от огнестрельных ранений

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту смерти от огнестрельных ранений двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области. В ведомстве уточнили, что между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший убил старшего брата, а затем покончил с собой.





«5 января 2020 года в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата», — цитирует пресс-службу СКР агентство «Москва».





По данному смерти братьев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), добавили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что по предварительным данным младший брат в ходе конфликта убил старшего, после чего покончил с собой.





«В настоящее время осмотрено место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дел», — добавили в СКР.





Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что старшим из убитых братьев может являться начальник одного из отделов госкорпорации «Роскосмоса» Сергей Хайкин. По данным канала, тела братьев обнаружила их мать. Рядом с убитыми было найдено охотничье ружье «Бекас 12М».





Позднее в «Роскосмосе» опровергли, что убитый Сергей Хайкин работал в компании. «В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы корпорации.