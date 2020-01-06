Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск, заявил на пресс-конференции в Багдаде представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. По его словам, деятельность сил международной коалиции будет ограничена консультациями, поставками вооружений и обучением военнослужащих.





«Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака», — отметил Халф, выступление которого показал телеканал «Аль-Джазира».





Главнокомандующий указал, что иракскими властями принято решение ограничить наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции по территории страны. «Не позволит им двигаться куда-либо», — добавил он.





Халф назвал последние авиаудары США глупостью, в отношении которой «невозможно молчать». Он также подчеркнул, что американцы осуществляли операции единолично, не ставя в известность командование вооруженными силами Ирака.





Парламент Ирака 5 января проголосовал за прекращение военного присутствия других стран на территории страны. Кроме того, парламентарии приняли решение выйти из коалиции по борьбе с ИГ*. Предложение на рассмотрение вынес исполняющий обязанности премьер-министра Адиль Абдул Махди. Решения парламента не являются обязательными для правительства — это рекомендации к действию.





Причиной обсуждения иракским парламентом вывода иностранных войск с территории страны стал инцидент с авиаударом вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.