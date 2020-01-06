Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января 2020 года по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры планируют обсудить ситуацию в Сирии и Ливане, а также урегулирование внутриукраинского конфликта в рамках минских соглашений.





«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — говорится в сообщении.





В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе встречи также будут рассмотрены вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.





Усиление напряженности на Ближнем Востоке вызвало решение президента США Дональда Трампа нанести в ночь на 3 января авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что США начали войну, и что Тегеран намерен «равноценно ответить» на действия американской стороны. По его словам, иранские власти не торопятся с ответом и будут тщательно выбирать цели. В ответ Трамп заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.