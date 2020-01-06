Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал зрителей, перепутавших финалы молодежного ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов раскритиковал зрителей, предъявивших телеканалу претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011-го в одно время с решающим поединком турнира 2020 года. Изначально он опубликовал пост на своей странице в Twitter, однако позднее запись была удалена.





Как пишет спортивный портал Sport.ru, Поленов назвал идиотами тех зрителей, которые «повелись» и посчитали, что молодежная сборная России выиграла у Канады в финальном матче чемпионата мира, прошедшем вечером 5 января. «Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли», — цитирует высказывание комментатора телеканала портал.





В программе передач телеканала «Матч ТВ» изначально было указано, что одновременно с финалом молодежного чемпионата мира по хоккею 2020-го, который показывал Первый канал, пройдет трансляция матча 2011 года, в котором также встречались сборные России и Канады, и тогда победу одержали россияне со счетом 5:3. Тем не менее, многие зрители матча после окончания игры, завершившегося поражением сборной России, начали поздравлять команду с победой.





Сборная России по хоккею 5 января потерпела поражение от канадцев в финале молодежного чемпионата мира 2020 года. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу команды Канады. Ранее, 28 декабря, россияне одержали самую крупную победу над канадцами на молодежном мировом турнире. В игре предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0. После матча во время исполнения российского гимна канадский форвард Баррет Хэйтон вопреки традициям остался в шлеме. Это вызвало негодование со стороны игроков национальной команды РФ. Капитан канадцев извинился за свой поступок, объяснив его потерянностью из-за крупного проигрыша и попыткой в этот момент проанализировать прошедший матч.