«Золотой глобус» в категории «Лучшая драма» получил британский фильм «1917»

В основу сюжета фильма «1917» легла история двух молодых людей, которым во время Первой мировой войны была поручена операция по спасению более тысячи солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря 2019 года в Великобритании на специальном показе. В России выход кинокартины запланирован на 30 января 2020 года.





Кроме того, жюри «Золотого глобуса» признало работу Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» лучшей комедией года. Сам режиссер получил статуэтку за лучший сценарий, а Брэд Питт — за роль второго плана.