«Золотой глобус» в категории «Лучшая драма» получил британский фильм «1917»

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри «Золотого глобуса» стала лента Сэма Мендеса о Первой мировой войне «1917». Церемония награждения прошла в ночь на 6 января в Лос-Анджеле. Мендес был также назван лучшим режиссером. Конкуренцию британской кинокартине составляли «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Джокер» Тодда Филлипса.
В основу сюжета фильма «1917» легла история двух молодых людей, которым во время Первой мировой войны была поручена операция по спасению более тысячи солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря 2019 года в Великобритании на специальном показе. В России выход кинокартины запланирован на 30 января 2020 года.
Кроме того, жюри «Золотого глобуса» признало работу Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» лучшей комедией года. Сам режиссер получил статуэтку за лучший сценарий, а Брэд Питт — за роль второго плана.
Американский сериал «Чернобыль» признан лучшим драматическим телевизионным фильмом. Южнокорейский комедийно-драматический фильм с элементами триллера режиссра Пон Чжун Хо «Паразиты» была удостоена номинации «Лучший иностранный фильм на иностранном языке». Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», был признан лучший актером драматического кино. Полный список победителей и номинантов можно посмотреть на сайте премии.
Премия «Золотой глобус» присуждается с 1944 года по результатам голосования аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Считается одной из самых престижных наград (после «Оскара»). Рекордсменом по количеству номинаций является американская актриса Мерил Стрип (30), второе место занимает актер Джек Леммон (22).